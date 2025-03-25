Около половины преступлений в Пермском крае совершаются в интернете

Сегодня, 25 марта, полковник полиции Алексей Салтыков выступил перед депутатами Пермской городской думы с докладом о результатах работы управления за 2024 год. Он сообщил, что в прошлом году в Перми было зарегистрировано более 20 тысяч преступлений, и этот показатель остался на уровне предыдущих лет.
При этом число тяжких и особо тяжких преступлений уменьшилось, однако увеличилось количество преступлений в сфере информационных технологий, отметил Салтыков. В сравнении с прошлым годом, рост таких преступлений составил более 20%. Их доля среди всех преступлений, совершенных в Перми, превышает 45%. В то же время, по другим видам преступлений, включая те, которые затрагивают личные и имущественные права граждан, наблюдается устойчивая тенденция к снижению.
Полковник также затронул проблему нехватки кадров в полиции. На 1 января текущего года было вакантно 959 должностей, что составляет более 24% от общего числа. Особенно остро стоит дефицит сотрудников в патрульно-постовой службе, где нехватка кадров достигает 43%. Салтыков отметил, что молодежь, узнав о зарплатах в полиции, предпочитает работать курьерами, таксистами или на маркетплейсах.
Ранее «Комсомолка» писала, что уровень раскрываемости убийств в Пермском крае за 2024 год составил 97,5%. В то же время, по сравнению с прошлым годом, общий показатель раскрываемости снизился на 7,4%, а для тяжких и особо тяжких преступлений — на 6,7%.