Около половины преступлений в Пермском крае совершаются в интернете

При этом число тяжких и особо тяжких преступлений уменьшилось, однако увеличилось количество преступлений в сфере информационных технологий, отметил Салтыков. В сравнении с прошлым годом, рост таких преступлений составил более 20%. Их доля среди всех преступлений, совершенных в Перми, превышает 45%. В то же время, по другим видам преступлений, включая те, которые затрагивают личные и имущественные права граждан, наблюдается устойчивая тенденция к снижению.