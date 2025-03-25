Делегация России вылетела из Эр-Рияда после переговоров с США

«У меня был с ним (Карасиным — ред. РБК) разговор часа полтора назад. Он сказал, что выезжает в аэропорт. Они вылетают или уже вылетели из Эр-Рияда. Будет посадка в одном из промежуточных аэропортов, вечером ожидаем нашу делегацию в Москве», — сказал сенатор.