В Челябинской области задержан житель Магнитогорска, убивший двух соседок

Жуткое преступление произошло в доме на улице Карла Маркса. Там в одной из квартир с ножевыми ранениями нашли два трупа.
На место незамедлительно выехали сотрудники следственно-оперативной группы полиции, а также следователи СКР.
«В результате первоочередных мероприятий на месте происшествия сотрудники отдела уголовного розыска оперативно задержали подозреваемого по месту проживания при попытке скрыться», — сообщили в региональном Главке МВД.
Им оказался ранее трижды судимый 37-летний сосед.
Предварительно установлено, что все произошло во время словесного конфликта, возникшего между мужчиной и женщинами 1978 и 1974 годов рождения.
Судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.