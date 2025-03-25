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В Челябинской области задержан житель Магнитогорска, убивший двух соседок

В Челябинской области задержан житель Магнитогорска, убивший двух женщин, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Жуткое преступление произошло в доме на улице Карла Маркса. Там в одной из квартир с ножевыми ранениями нашли два трупа.

На место незамедлительно выехали сотрудники следственно-оперативной группы полиции, а также следователи СКР.

«В результате первоочередных мероприятий на месте происшествия сотрудники отдела уголовного розыска оперативно задержали подозреваемого по месту проживания при попытке скрыться», — сообщили в региональном Главке МВД.

Им оказался ранее трижды судимый 37-летний сосед.

Предварительно установлено, что все произошло во время словесного конфликта, возникшего между мужчиной и женщинами 1978 и 1974 годов рождения.

Судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.