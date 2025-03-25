Сергей Аксёнов: «Семьи погибших и пострадавшие в ДТП с автобусом под Симферополем получат выплаты»

Об этом сообщил Глава Республики Крым. Материальная помощь будет оказана из бюджета республики. Семьи погибших получат помощь в размере 1,5 млн рублей. Сумма выплаты пострадавшим варьируется в зависимости от степени тяжести полученного увечья. За травмы тяжелой и средней степени будет выплачено по 600 тыс. рублей, за легкие травмы — по 300 тыс. рублей, — цитирует пресс-служба Главу Крыма. Глава республики выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.