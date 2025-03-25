Ричмонд
+10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сергей Аксёнов: «Семьи погибших и пострадавшие в ДТП с автобусом под Симферополем получат выплаты»

Семьи погибших и пострадавшие в результате ДТП в Симферопольском районе, где столкнулись рейсовый автобус и грузовик, получат денежные выплаты.

Об этом сообщил Глава Республики Крым. Материальная помощь будет оказана из бюджета республики. Семьи погибших получат помощь в размере 1,5 млн рублей. Сумма выплаты пострадавшим варьируется в зависимости от степени тяжести полученного увечья. За травмы тяжелой и средней степени будет выплачено по 600 тыс. рублей, за легкие травмы — по 300 тыс. рублей, — цитирует пресс-служба Главу Крыма. Глава республики выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

СПРАВКА. Дорожно-транспортное происшествие случилось 24 марта в Симферопольском районе на участке трассы Симферополь — Евпатория. По данным Министерства здравоохранения Республики Крым, в результате столкновения рейсового автобуса и грузовика пострадали 43 человека, из них шестеро погибли.