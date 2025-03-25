Киберпреступники украли у самарцев 3,5 млрд рублей

Начальник ГУ МВД отметил, что для борьбы с киберпреступлениям наращивается штат квалифицированных в этой области полицейских, налажено взаимодействие с банками и ведется профилактическая работа в СМИ, социальных сетях, чтобы граждане не поддавались на слова мошенников. Однако зачастую «обработка» столь серьезная, что граждане приходят в банки снимать деньги как под гипнозом. Хотя были и случаи, когда с помощью сотрудников банков и оперативной реакции полицейских хищение денег удавалось предотвратить.