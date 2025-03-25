Бастрыкин заинтересовался нападением на ветерана СВО в Приморье

«Следственными органами СУ СК России по Приморскому краю по данному факту расследуется уголовное дело по ст. 126 УК РФ. Кроме того, органами внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ. Региональными следственными органами СК России в прокуратуру направлено ходатайство о передаче материалов в свое производство», — сообщили в ведомстве.