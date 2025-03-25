Бастрыкин заинтересовался нападением на ветерана СВО в Приморье

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту противоправных деяний в отношении ветерана СВО в Приморском крае, сообщает ИА PrimaMedia.
Накануне в сети появилась информация о том, что осенью 2024 года в селе Екатериновка совершено нападение на ветерана СВО. Также в публикации имеются сведения о его похищении.
«Следственными органами СУ СК России по Приморскому краю по данному факту расследуется уголовное дело по ст. 126 УК РФ. Кроме того, органами внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ. Региональными следственными органами СК России в прокуратуру направлено ходатайство о передаче материалов в свое производство», — сообщили в ведомстве.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления.
Председателю СК России представят доклад о ходе расследования.