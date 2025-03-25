На Бугазской косе в Анапе продолжаются работы по ликвидации ЧС

Активно ведется работа по установке защитных сетей. Волонтерская группа «Рыбаки» добавила еще 650 метров новых заграждений, провела осмотр и корректировку 2300 метров уже установленных сетей, а также подготовила дополнительные 600 метров для будущего размещения. За день на косе собрали и вывезли 785 мешков мазутосодержащего песка и грунта — это почти 24,5 тонны.