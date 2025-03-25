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На Бугазской косе в Анапе продолжаются работы по ликвидации ЧС

В Анапе на Бугазской косе продолжаются работы по ликвидации последствий экологической катастрофы.

Источник: Сергей Мальгавко/ТАСС

В очистке территории 24 марта приняли участие 373 человека.

Как рассказал сенатор РФ Игорь Кастюкевич в телеграм-канале, на Бугазской косе работают 300 сотрудников МЧС России, 45 волонтеров «Единой России», 18 представителей «Центра чистой природы», 5 участников штаба «Шлагбаум» и столько же инструкторов инициативы «Сети, сито, лопата». Также на месте работала техника «Кубань-СПАС», орнитологи и специалисты ветеринарной службы Краснодарского края.

Несмотря на усилия спасателей и волонтеров, на косе продолжают находить погибшую птицу. За 24 марта зафиксирован 51 пернатый.

Активно ведется работа по установке защитных сетей. Волонтерская группа «Рыбаки» добавила еще 650 метров новых заграждений, провела осмотр и корректировку 2300 метров уже установленных сетей, а также подготовила дополнительные 600 метров для будущего размещения. За день на косе собрали и вывезли 785 мешков мазутосодержащего песка и грунта — это почти 24,5 тонны.