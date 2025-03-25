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Гвардейцы задержали мужчину с наркотиками

В городе Жанаозен сотрудники полиции совместно с бойцами Национальной гвардии задержали мужчину, у которого при себе были запрещенные вещества.

Возле одно из домов в микрорайоне Коктем правоохранители остановили подозрительного гражданина. В ходе досмотра у него обнаружили неизвестный белый порошок, пишет ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии РК.

Когда мы остановили подозреваемого он вел себя подозрительно. При личном досмотре у задержанного нашли 15 свертков с белым порошкообразным веществом, обернутых черной изолентой, — отметил начальник войскового наряда Онгарсын Акмуратов.

Установлено, что задержанный ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

По данному факту проводится досудебное расследование.