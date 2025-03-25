Гвардейцы задержали мужчину с наркотиками

Возле одно из домов в микрорайоне Коктем правоохранители остановили подозрительного гражданина. В ходе досмотра у него обнаружили неизвестный белый порошок, пишет ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии РК.
Когда мы остановили подозреваемого он вел себя подозрительно. При личном досмотре у задержанного нашли 15 свертков с белым порошкообразным веществом, обернутых черной изолентой, — отметил начальник войскового наряда Онгарсын Акмуратов.
Установлено, что задержанный ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.
По данному факту проводится досудебное расследование.