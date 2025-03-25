Бастрыкин затребовал доклад по делу об убийстве 2-летнего ребенка в Омской области

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад по делу об убийстве 2-летнего мальчика из Муромцевского района. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Омской области.
Произошедшее вызвало шквал негодования со стороны общественности. Накануне, 24 марта, в эфире Первого канала вышел выпуск программы «Мужское / Женское», в котором мать мальчика рассказала свою версию случившегося.
«В рамках передачи отмечено бездействие органов опеки, не принявших мер в отношении неблагополучной семьи», — рассказали в пресс-службе СУ СК России по Омской области.
Александр Бастрыкин поручил главе СУ СК России по Омской области Виталию Батищеву предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела.
Ранее «КП Омск» сообщала, что следователи подозревают в халатности должностных лиц органов системы профилактики Муромцевского района. Под подозрениями также находятся сотрудники полиции — их неоднократно извещали о побоях мальчика.