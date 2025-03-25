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В Самарской области виновник аварии вернул пострадавшему 950 тысяч рублей

Самарец заплатил пострадавшему в аварии почти 1 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области собственник поврежденного автомобиля обратился за помощью к сотрудникам правопорядка. Он попросил виновника аварии возместить ущерб, об этом сообщили в ГУФССП России по региону.

— Суд рассмотрел иск и постановил взыскать с виновника ДТП 950 тысяч рублей в пользу пострадавшего. Исполнительный лист передали судебным приставам. Должнику сообщили о возбуждении производства и сроках погашения задолженности, — отметили в сообщении.

Виновник аварии отказался добровольно выплачивать компенсацию. С мужчины взыскали еще 66 тысяч рублей, а также вынесли запрет на регистрационные действия в отношении транспортного средства. Перспектива лишиться имущества и финансов не устроила горожанина, и он погасил задолженность.