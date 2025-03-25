В Самарской области виновник аварии вернул пострадавшему 950 тысяч рублей

Виновник аварии отказался добровольно выплачивать компенсацию. С мужчины взыскали еще 66 тысяч рублей, а также вынесли запрет на регистрационные действия в отношении транспортного средства. Перспектива лишиться имущества и финансов не устроила горожанина, и он погасил задолженность.