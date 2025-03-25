СКР завершил следствие по делу Эльмана Пашаева

Эльмана Пашаева задержали в сентябре 2024 года. Он стал известным после того, как выступил защитником актера Михаила Ефремова по делу о ДТП со смертельным исходом. Тогда бывший адвокат привел на процесс трех свидетелей, которых впоследствии признали лжесвидетелями и осудили за дачу заведомо ложных показаний (ч. 1 ст. 307 УК РФ). В январе «Ъ» узнал, что против Пашаева возбудили еще одно уголовное дело о несостоявшейся сделке по продаже беспилотника.