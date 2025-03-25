Над закрытым городом Челябинской области летал беспилотник

— Санкция данной статьи влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, а на должностных лиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, — отметили в пресс-службе полиции. — Просим граждан соблюдать ограничения, введённые на запуск беспилотных летательных аппаратов.