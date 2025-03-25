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Над закрытым городом Челябинской области летал беспилотник

Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ разыскали жителя Челябинской области, который без разрешения запускал беспилотник над закрытым городом Снежинск. Что успел снять на видео 60-летний местный житель и что ему теперь за это грозит, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Источник: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

Как установили сотрудники правоохранительных органов, мужчина запускал БПЛА — беспилотный летательный аппарат — на территории города, несмотря на введённые в регионе ограничения. Силовикам он пояснил, что квадрокоптер купил для личного пользования и запускал его в зоне гаражно-строительного кооператива.

Полицейские обследовали дрон и изучили видеозаписи, снятые снежинцем при его помощи. А затем составили в отношении мужчины административный протокол по части 2 статьи 11.4 КоАП РФ за нарушение правил использования воздушного пространства и изъяли БПЛА.

— Санкция данной статьи влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, а на должностных лиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, — отметили в пресс-службе полиции. — Просим граждан соблюдать ограничения, введённые на запуск беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, с апреля 2023 года для запуска беспилотников в Челябинской области необходимо получить специальное разрешение. Такой порядок установил оперативный штаб правительства региона. И через несколько месяцев после введения запрета в Челябинске на 300 тысяч рублей оштрафовали компанию за съёмку квадрокоптером без необходимого разрешения.