Над закрытым городом Челябинской области летал беспилотник

Как установили сотрудники правоохранительных органов, мужчина запускал БПЛА — беспилотный летательный аппарат — на территории города, несмотря на введённые в регионе ограничения. Силовикам он пояснил, что квадрокоптер купил для личного пользования и запускал его в зоне гаражно-строительного кооператива.
Полицейские обследовали дрон и изучили видеозаписи, снятые снежинцем при его помощи. А затем составили в отношении мужчины административный протокол по части 2 статьи 11.4 КоАП РФ за нарушение правил использования воздушного пространства и изъяли БПЛА.
— Санкция данной статьи влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, а на должностных лиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, — отметили в пресс-службе полиции. — Просим граждан соблюдать ограничения, введённые на запуск беспилотных летательных аппаратов.
Напомним, с апреля 2023 года для запуска беспилотников в Челябинской области необходимо получить специальное разрешение. Такой порядок установил оперативный штаб правительства региона. И через несколько месяцев после введения запрета в Челябинске на 300 тысяч рублей оштрафовали компанию за съёмку квадрокоптером без необходимого разрешения.