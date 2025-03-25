Сотрудница МинЖКХ Крыма погибла в ДТП с рейсовым автобусом под Симферополем

В страшном ДТП с рейсовым автобусом под Симферополем погибла сотрудник Министерства ЖКХ Крыма Ирина Парфенова. Она ехала на работу в том самом автобусе, который на скорости врезался в стоящий у обочины зерновоз. Об этом КП-Крым сообщили в пресс-службе МинЖКХ.
«Ирина долгие годы была членом нашего коллектива, прекрасным и ответственным сотрудником, жизнерадостным и отзывчивым человеком», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Ирине Парфеновой было 39 лет. У нее остался 13-летний сын.
Напомним, ДТП произошло в понедельник, 24 марта. В 7:30 утра рейсовый автобус, следовавший из Аркадьевки в Симферополь, врезался в грузовик с зерном. Погибли шесть человек, еще 22 пассажира находятся в больнице. Состояние четверых из них медики оценивают как тяжелое.
По факту ДТП заведено сразу два уголовных дела. Водитель автобуса задержан. По его словам, в момент аварии его ослепило солнце.
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что семьям погибших будут выплачены компенсации.