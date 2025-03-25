Сотрудница МинЖКХ Крыма погибла в ДТП с рейсовым автобусом под Симферополем

В страшном ДТП с рейсовым автобусом под Симферополем погибла сотрудник Министерства ЖКХ Крыма Ирина Парфенова. Она ехала на работу в том самом автобусе, который на скорости врезался в стоящий у обочины зерновоз. Об этом КП-Крым сообщили в пресс-службе МинЖКХ.