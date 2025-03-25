Мошенники следят за трендами в Узбекистане и придумывают всё новые схемы обмана: на этот раз — работа в Европе

После того как человек «соглашается», его просят внести предоплату — якобы на оформление документов, услуги юриста, бронирование авиабилетов или регистрацию в системе ЕС. Размер суммы может варьироваться от 200 до 1000 долларов. При этом мошенники часто подчёркивают, что предложение «ограничено по времени», подталкивая жертву к быстрым и необдуманным решениям.