Мошенники следят за трендами в Узбекистане и придумывают всё новые схемы обмана: на этот раз — работа в Европе

Как сообщили в Центре кибербезопасности МВД, недавно была выявлена очередная афера: на этот раз преступники нацелились на граждан, мечтающих уехать на заработки в Европу.
Как работает схема?
Всё начинается с объявлений или личных сообщений в социальных сетях. Мошенники представляются сотрудниками или представителями якобы международных кадровых агентств, которые помогают с трудоустройством за границей.
Они обещают быстрое и «гарантированное» оформление рабочей визы, привлекательные условия труда, жильё и зарплату в евро. Для убедительности присылаются фальшивые трудовые договоры, копии визовых формуляров, логотипы известных компаний или даже сканы якобы уже оформленных виз.
После того как человек «соглашается», его просят внести предоплату — якобы на оформление документов, услуги юриста, бронирование авиабилетов или регистрацию в системе ЕС. Размер суммы может варьироваться от 200 до 1000 долларов. При этом мошенники часто подчёркивают, что предложение «ограничено по времени», подталкивая жертву к быстрым и необдуманным решениям.
Что происходит дальше?
Как только деньги переведены — контакт с «агентом» резко обрывается. Сообщения игнорируются, страницы в соцсетях удаляются, номера телефонов отключаются. Жертва остаётся и без денег, и без обещанной работы.
Что делать?
Если вы действительно хотите работать за границей — обращайтесь только в официальные агентства, аккредитованные при Агентстве по внешней трудовой миграции. Проверяйте лицензию и отзывы, никогда не переводите деньги незнакомым лицам или организациям.
В случае подозрения на мошенничество — сразу сообщите в правоохранительные органы или Центр кибербезопасности МВД.