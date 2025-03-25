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Мошенники следят за трендами в Узбекистане и придумывают всё новые схемы обмана: на этот раз — работа в Европе

Vaib.uz (Узбекистан. 25 марта). В Узбекистане всё больше людей интересуются трудоустройством за рубежом, особенно в странах Европы. Этим и воспользовались мошенники, которые оперативно подстраиваются под актуальные тренды и разрабатывают новые схемы обмана.

Источник: Ave Calvar/CC0

Как сообщили в Центре кибербезопасности МВД, недавно была выявлена очередная афера: на этот раз преступники нацелились на граждан, мечтающих уехать на заработки в Европу.

Как работает схема?

Всё начинается с объявлений или личных сообщений в социальных сетях. Мошенники представляются сотрудниками или представителями якобы международных кадровых агентств, которые помогают с трудоустройством за границей.

Они обещают быстрое и «гарантированное» оформление рабочей визы, привлекательные условия труда, жильё и зарплату в евро. Для убедительности присылаются фальшивые трудовые договоры, копии визовых формуляров, логотипы известных компаний или даже сканы якобы уже оформленных виз.

После того как человек «соглашается», его просят внести предоплату — якобы на оформление документов, услуги юриста, бронирование авиабилетов или регистрацию в системе ЕС. Размер суммы может варьироваться от 200 до 1000 долларов. При этом мошенники часто подчёркивают, что предложение «ограничено по времени», подталкивая жертву к быстрым и необдуманным решениям.

Что происходит дальше?

Как только деньги переведены — контакт с «агентом» резко обрывается. Сообщения игнорируются, страницы в соцсетях удаляются, номера телефонов отключаются. Жертва остаётся и без денег, и без обещанной работы.

Что делать?

Если вы действительно хотите работать за границей — обращайтесь только в официальные агентства, аккредитованные при Агентстве по внешней трудовой миграции. Проверяйте лицензию и отзывы, никогда не переводите деньги незнакомым лицам или организациям.

В случае подозрения на мошенничество — сразу сообщите в правоохранительные органы или Центр кибербезопасности МВД.