Двухлетний ребенок пострадал в ДТП в Гомельском районе

Авария произошла 24 марта на автодороге М10 граница Российской Федерации — Гомель — Кобрин. По предварительной информации, 37-летний водитель автомобиля ГАЗ уснул за рулем, выехал на обочину и наехал на стоящий автомобиль «Хендай» (45-летней женщины-водителя).
В результате столкновения двухлетняя девочка — пассажир легкового автомобиля, которая находилась в детском автокресле, с травмами была госпитализирована.
Водителям следует помнить, что управление транспортом в утомленном или болезненном состоянии, ставящем под угрозу безопасность дорожного движения, запрещено, обратили внимание в ГАИ. Если почувствовали в пути сонливость, нужно остановиться, выпить кофе или чай и отдохнуть.