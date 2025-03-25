Двухлетний ребенок пострадал в ДТП в Гомельском районе

Водителям следует помнить, что управление транспортом в утомленном или болезненном состоянии, ставящем под угрозу безопасность дорожного движения, запрещено, обратили внимание в ГАИ. Если почувствовали в пути сонливость, нужно остановиться, выпить кофе или чай и отдохнуть.