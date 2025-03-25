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Двухлетний ребенок пострадал в ДТП в Гомельском районе

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двухлетний ребенок пострадал в ДТП в Гомельском районе, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома.

Источник: Двухлетний ребенок пострадал в ДТП в Гомельском районе

Авария произошла 24 марта на автодороге М10 граница Российской Федерации — Гомель — Кобрин. По предварительной информации, 37-летний водитель автомобиля ГАЗ уснул за рулем, выехал на обочину и наехал на стоящий автомобиль «Хендай» (45-летней женщины-водителя).

В результате столкновения двухлетняя девочка — пассажир легкового автомобиля, которая находилась в детском автокресле, с травмами была госпитализирована.

Водителям следует помнить, что управление транспортом в утомленном или болезненном состоянии, ставящем под угрозу безопасность дорожного движения, запрещено, обратили внимание в ГАИ. Если почувствовали в пути сонливость, нужно остановиться, выпить кофе или чай и отдохнуть.