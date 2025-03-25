В Иркутске на улице Петрова произошла авария на теплосетях

В Иркутске возле здания № 62 по улице Петрова произошла коммунальная авария. Был поврежден участок тепловой сети. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе администрации областного центра. Ресурсоснабжающая организация уже приступила к устранению неисправности.