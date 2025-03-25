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В Иркутске на улице Петрова произошла авария на теплосетях

Администрация города держит на контроле устранение неисправности.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске возле здания № 62 по улице Петрова произошла коммунальная авария. Был поврежден участок тепловой сети. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе администрации областного центра. Ресурсоснабжающая организация уже приступила к устранению неисправности.

— Проводятся земляные работы, движение в районе проведения работ осуществляется по одной полосе. Требуется замена 10 метров инженерных коммуникаций. Ориентировочный срок их окончания — 25 марта 23:00, — поделились в администрации города.

Ряд соцобъектов и жилых домов оказались без отопления. Специалисты выяснили, что температурный режим в помещениях остается в пределах нормы. В управляющие компании никто не обращался.