В Иркутске на улице Петрова произошла авария на теплосетях

В Иркутске возле здания № 62 по улице Петрова произошла коммунальная авария. Был поврежден участок тепловой сети. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе администрации областного центра. Ресурсоснабжающая организация уже приступила к устранению неисправности.
— Проводятся земляные работы, движение в районе проведения работ осуществляется по одной полосе. Требуется замена 10 метров инженерных коммуникаций. Ориентировочный срок их окончания — 25 марта 23:00, — поделились в администрации города.
Ряд соцобъектов и жилых домов оказались без отопления. Специалисты выяснили, что температурный режим в помещениях остается в пределах нормы. В управляющие компании никто не обращался.