Стримеру из Краснодара грозит штраф за маты и дискредитацию ВС РФ

Проводится проверка, действиям мужчины дадут правовую оценку. Стримеру грозит за неуважение к обществу грозит штрафа от 30 до 100 тысяч рублей. Кроме этого, краснодарца привлекут к ответственности за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ — за это полагается штраф от 30 до 50 тысяч рублей.