Ричмонд
+9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стримеру из Краснодара грозит штраф за маты и дискредитацию ВС РФ

Полиция Краснодара проводит проверку по факту дискредитации ВС РФ.

Стример из Краснодара в прямом эфире грубо высказывался о сотрудниках ФСБ, также говорил нецензурные фразы о спецоперации. Полиция проводит проверку по факту оскорбления человеческого достоинства и дискредитации ВС РФ.

«Личность правонарушителя установлена. Им оказался 35-летний местный житель», — сообщили в полиции Краснодара.

Проводится проверка, действиям мужчины дадут правовую оценку. Стримеру грозит за неуважение к обществу грозит штрафа от 30 до 100 тысяч рублей. Кроме этого, краснодарца привлекут к ответственности за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ — за это полагается штраф от 30 до 50 тысяч рублей.