Пропавшую ростовскую студентку Анну Цомартову наконец объявили в международный розыск. Девушка загадочным образом исчезла год назад в Дагестане. Спустя несколько месяцев похожую на неё пассажирку заметили в метро Дубая. Очевидцы успели сфотографировать её. Изображение отправили на экспертизу. «Типажное сходство» незнакомки с Аней подтвердилось…
Подробности — в материале rostov.aif.ru.
Сходство подтверждено.
22-летняя Анна Цомартова училась и жила в Ростове. В феврале 2024 года она поехала в Дагестан на соревнования по тайскому боксу. На ринге в тот день девушка потерпела поражение. Сразу после этого, никого не предупредив, отправилась на побережье Каспийского моря. Судя по камерам видеонаблюдения, ростовчанка несколько часов гуляла по берегу, а потом будто растворилась в темноте. Что дальше произошло с девушкой, до сих пор неизвестно. Её родители уже больше года активно разыскивают дочь. Также её поисками занимаются главные следователи страны. Однако «тайну» Ани оказалось не так просто разгадать.
Но есть и зацепки, подающие семье студентки надежду. Спустя месяцы после пропажи Ани, её маме Диане пришло сообщение от русскоговорящей жительницы Дубая. Она уверяет, что встретила в местном метро девушку, очень похожую на Цомартову.
По словам этой женщины, она окрикнула незнакомку по имени, и та отозвалась.
«Вы обознались», — ответила ей девушка, а потом вышла из вагона и направилась к информационной стойке.
Очевидец успела её сфотографировать. Снимок она также отправила родителям Ани. Примечательно, что таинственная пассажирка почему-то была в медицинской маске, хотя на улице в тот день стояла жара.
В Дубай за Аней.
Полученное изображение Цомартовы сразу передали следователям. Фотографию отправили на экспертизу. Результатов ждали долго. В итоге «типажное сходство» между незнакомкой из Дубая и Аней подтвердилось. Утверждать, что на кадрах действительно Цомартова, никто не может. Ведь пассажирка метро была в маске. Но это большая надежда для родителей пропавшей девушки. Они полагают, что их дочь действительно могли увезти в другую страну: возможно, её похитили в качестве невесты, либо завербовали.
Поэтому долгое время они просили объявить Аню в международный розыск, чтобы была возможность найти ту пассажирку и выяснить, она это или нет. Но почему-то их никто не слушал.
Сами отец и мать не могли поехать в Эмираты, потому что были невыездными — служили в МВД. Но в конце концов Диана не выдержала. Она уволилась с работы и решила сама полететь в Дубай на поиски дочери. Женщина уже начала готовить документы. А на днях стало известно, что Аню наконец подали в международный розыск по линии Интерпола.
Поводом для этого, по словам семьи пропавшей, стал факт того, что девушка исчезла на территории моря. А значит, если рассматривать версию похищения, то есть вероятность, что её могли вывезти из страны через море.
«Сейчас уже проверкой фото из метро будет заниматься Интерпол. Диана ждёт оформления загранпаспорта. Она хочет поехать в Дубай, чтобы попробовать поторопить рассмотрение видео из метро», — рассказал rostov.aif.ru отец Ани Николай Цомартов.