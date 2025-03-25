Анну Цомартову наконец объявили в международный розыск

22-летняя Анна Цомартова училась и жила в Ростове. В феврале 2024 года она поехала в Дагестан на соревнования по тайскому боксу. На ринге в тот день девушка потерпела поражение. Сразу после этого, никого не предупредив, отправилась на побережье Каспийского моря. Судя по камерам видеонаблюдения, ростовчанка несколько часов гуляла по берегу, а потом будто растворилась в темноте. Что дальше произошло с девушкой, до сих пор неизвестно. Её родители уже больше года активно разыскивают дочь. Также её поисками занимаются главные следователи страны. Однако «тайну» Ани оказалось не так просто разгадать.