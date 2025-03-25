Двум иностранцам грозит до 20 лет тюрьмы за сбыт героина в Челябинске

По версии следствия, обвиняемые вступили в преступную группу с целью незаконного сбыта наркотических средств. Соучастники проживали в Екатеринбурге, куда им доставлялись наркотические средства, которые они в дальнейшем фасовали и доставляли для розничного сбыта на территорию Челябинска.
«В декабре 2024 года они задержаны сотрудниками полиции после организации 9 тайников с героином. В ходе обследования автомобиля также изъято приготовленное к сбыту наркотическое средство», — сообщили в прокуратуре.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Сбытчикам грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.