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Двум иностранцам грозит до 20 лет тюрьмы за сбыт героина в Челябинске

Двое иностранцев предстанут перед судом за распространение наркотических средств на территории Челябинска, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По версии следствия, обвиняемые вступили в преступную группу с целью незаконного сбыта наркотических средств. Соучастники проживали в Екатеринбурге, куда им доставлялись наркотические средства, которые они в дальнейшем фасовали и доставляли для розничного сбыта на территорию Челябинска.

«В декабре 2024 года они задержаны сотрудниками полиции после организации 9 тайников с героином. В ходе обследования автомобиля также изъято приготовленное к сбыту наркотическое средство», — сообщили в прокуратуре.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Сбытчикам грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.