Двум иностранцам грозит до 20 лет тюрьмы за сбыт героина в Челябинске

По версии следствия, обвиняемые вступили в преступную группу с целью незаконного сбыта наркотических средств. Соучастники проживали в Екатеринбурге, куда им доставлялись наркотические средства, которые они в дальнейшем фасовали и доставляли для розничного сбыта на территорию Челябинска.