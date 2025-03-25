В Башкирии приемные родители младенцев могут взять специальный отпуск

Жители Башкирии, принявшие в семью младенцев, могут воспользоваться правом на специальный отпуск. Его продолжительность составляет 70 календарных дней с момента рождения одного ребёнка или 110 дней при усыновлении двойни. Согласно постановлению российского правительства, эта социальная гарантия будет действовать до 1 сентября 2031 года.