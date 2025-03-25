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В Башкирии приемные родители младенцев могут взять специальный отпуск

Усыновители младенцев из Башкирии вправе рассчитывать на отпуск.

Источник: Комсомольская правда

Жители Башкирии, принявшие в семью младенцев, могут воспользоваться правом на специальный отпуск. Его продолжительность составляет 70 календарных дней с момента рождения одного ребёнка или 110 дней при усыновлении двойни. Согласно постановлению российского правительства, эта социальная гарантия будет действовать до 1 сентября 2031 года.

Кроме того, усыновители имеют право на получение денежного пособия, аналогичного выплатам по беременности и родам. Финансовая поддержка предоставляется с 71-го дня жизни ребёнка и продолжается до достижения им трёхлетнего возраста.

Данные меры направлены на поддержку семей, решивших принять в свой дом приёмных детей, и создание комфортных условий для их адаптации.

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