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В Башкирии фирма заплатит 1 млн рублей за попытку подкупить пристава

В Башкирии фирма заплатит 1 млн рублей за попытку подкупить пристава.

Источник: Башинформ

Организацию оштрафовали на 1 млн рублей за коррупционное преступление. Прокуратура Альшеевского района выяснила, что в январе 2025 года руководитель компании «Фаворит» передал замначальника отдела службы судебных приставов незаконное вознаграждение в размере 5 тысяч рублей за снятие запретов на регистрационные действия с имуществом коммерческой фирмы. Должностное лицо от получения незаконного вознаграждения отказался.

Прокуратура возбудила в отношении организации дело об административном правонарушении по статье «незаконное вознаграждение от имени юридического лица». По результатам его рассмотрения фирму оштрафовали на 1 млн рублей. Ранее в отношении директора общества возбудили уголовное дело по статье «дача взятки».