В Башкирии фирма заплатит 1 млн рублей за попытку подкупить пристава.

Организацию оштрафовали на 1 млн рублей за коррупционное преступление. Прокуратура Альшеевского района выяснила, что в январе 2025 года руководитель компании «Фаворит» передал замначальника отдела службы судебных приставов незаконное вознаграждение в размере 5 тысяч рублей за снятие запретов на регистрационные действия с имуществом коммерческой фирмы. Должностное лицо от получения незаконного вознаграждения отказался.