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В Омске с февраля не могут найти 26-летнего уроженца Якутии

Последний раз мужчину видели на железнодорожном вокзале.

Источник: Комсомольская правда

В Омске волонтеры ищут 26-летнего Владислава Семеренко. Поиски мужчины ведутся с 20 февраля 2025 года. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «Доброспас-Омск».

Мужчина родился в Нерюнгри, республика Саха, Якутия. В последний раз его видели в районе железнодорожного вокзала в Омске. Как сообщили в поисково-спасательном отряде, он может нуждаться в медицинской помощи.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят звонить по телефонам: 8−999−470−10−08, 8−999−453−77−10 или 102 (02).