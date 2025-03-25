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Двое жителей Башкирии спаслись из пожара благодаря извещателю

В Башкирии «умный» извещатель спас две жизни.

Источник: Комсомольская правда

В Татышлинском районе Башкирии едва не погибли два человека, однако современная система противопожарной сигнализации помогла спасти их жизни. Как сообщил председатель Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов в своем telegram-канале, инцидент произошел в деревянном доме, где проживает незрячий инвалид I группы.

Причиной задымления стало отсутствие тяги в печи из-за неоткрытой заслонки дымохода. Ночью, когда жильцы спали, сработал GSM-извещатель, громко оповестив об опасности.

Разбуженные звуковым оповещением хозяева успели своевременно проветрить помещение, открыв окна и двери. Как подчеркнул Первов, это уже не первый случай, когда пожарные извещатели доказывают свою эффективность. За восемь лет эксплуатации подобные устройства помогли спасти 1 229 человек, включая 457 детей.

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