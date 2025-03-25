Двое жителей Башкирии спаслись из пожара благодаря извещателю

Разбуженные звуковым оповещением хозяева успели своевременно проветрить помещение, открыв окна и двери. Как подчеркнул Первов, это уже не первый случай, когда пожарные извещатели доказывают свою эффективность. За восемь лет эксплуатации подобные устройства помогли спасти 1 229 человек, включая 457 детей.