Кибермошенники похитили у свердловчан 4,2 млрд рублей в 2024 году

По словам Александра Мешкова, общее число зарегистрированных преступлений в области снизилось на 16% за пять лет: с 58,4 тыс. в 2020 году до 48,5 тыс. в 2024 году. Он подчеркнул, что в 2024 году было раскрыто 50,8% краж, 94,6% грабежей, 98,4% убийств и 100% изнасилований в регионе. «Стало безопаснее находиться в общественных местах», — заверил генерал-лейтенант Мешков.