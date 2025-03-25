Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронеже в ЖК «Дельфин» водитель «Фольксвагена» сбил 7-летнего мальчика

На улице Переверткина около 22 часов «Фольксваген-Поло» наехал на выбежавшего на дорогу маленького мальчика.

Источник: предоставлено ГУ МВД России по Воронежской области

В Воронеже вечером в понедельник, 24 марта, на левом берегу в ЖК «Дельфин» у дома № ⅓ на улице Переверткина случилось жуткое ДТП. В 21.53 маленький мальчик выбежал на дорогу и был сбит иномаркой. Момент ДТП попал на видео.

В полиции сообщили, что 26-летний водитель «Фольксвагена-Поло» на территории одного из дворов сбил семилетнего мальчика, перебегавшего дорогу слева направо по ходу движения машины. Ребенок получил травмы. Его отвезли в больницу.

Напомним, также 24 марта в результате столкновения двух маршрутных «ПАЗов» получили травмы три женщины, их госпитализировали.