В Воронеже в ЖК «Дельфин» водитель «Фольксвагена» сбил 7-летнего мальчика

В Воронеже вечером в понедельник, 24 марта, на левом берегу в ЖК «Дельфин» у дома № ⅓ на улице Переверткина случилось жуткое ДТП. В 21.53 маленький мальчик выбежал на дорогу и был сбит иномаркой. Момент ДТП попал на видео.
В полиции сообщили, что 26-летний водитель «Фольксвагена-Поло» на территории одного из дворов сбил семилетнего мальчика, перебегавшего дорогу слева направо по ходу движения машины. Ребенок получил травмы. Его отвезли в больницу.
Напомним, также 24 марта в результате столкновения двух маршрутных «ПАЗов» получили травмы три женщины, их госпитализировали.