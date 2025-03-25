В Воронеже в ЖК «Дельфин» водитель «Фольксвагена» сбил 7-летнего мальчика

В Воронеже вечером в понедельник, 24 марта, на левом берегу в ЖК «Дельфин» у дома № ⅓ на улице Переверткина случилось жуткое ДТП. В 21.53 маленький мальчик выбежал на дорогу и был сбит иномаркой. Момент ДТП попал на видео.