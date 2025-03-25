Автоледи закрылась от ДПС-ников в салоне Mercedes-Benz в Уфе

В Уфе автоледи закрылась от сотрудников ГАИ в салоне автомобиля Mercedes-Benz, когда они ее остановили. Так женщина отреагировала не требование передать документы, сообщает Госавтоинспекция.
Иномарку остановили в рамках операции «Должник» с помощью ведомственной системы «Паутина» на проспекте Октября. Женщина за рулем вела себя агрессивно, грубила, а в итоге закрылась в салоне и попыталась уехать. Несколько раз предупредив её о возможных последствиях, полицейские в присутствии понятых разбили стекло автомобиля. В соответствии с законом «О полиции» применена физическая сила и спецсредства — наручники. После чего женщину доставили в местный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
По данным федеральной базы Госавтоинспекции, 43-летняя владелица автомобиля накопила 30 штрафов.
Теперь она привлечена к административной ответственности за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. За это нарушение суд назначил штраф в размере 3 тыс. рублей. Материалы по несвоевременной уплате штрафов для принятия решения переданы в суд.