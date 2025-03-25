Автоледи закрылась от ДПС-ников в салоне Mercedes-Benz в Уфе

Иномарку остановили в рамках операции «Должник» с помощью ведомственной системы «Паутина» на проспекте Октября. Женщина за рулем вела себя агрессивно, грубила, а в итоге закрылась в салоне и попыталась уехать. Несколько раз предупредив её о возможных последствиях, полицейские в присутствии понятых разбили стекло автомобиля. В соответствии с законом «О полиции» применена физическая сила и спецсредства — наручники. После чего женщину доставили в местный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.