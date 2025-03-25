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При тушении пожара в ТЦ в Жанаозене пострадал спасатель

В Жанаозене при тушении пожара в торговом центре «Зангар», который случился в ночь на 25 марта 2025 года, пострадал спасатель, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По информации Lada.kz, мужчину госпитализировали и сейчас он находится в отделении интенсивной терапии.

«В настоящее время пострадавший сотрудник 3-й региональной пожарной части находится под наблюдением врачей. Скоро его доставят в Мангистаускую областную больницу в Актау», — рассказали в пресс-службе ДЧС Мангистауской области.

Ранее в ДЧС региона отметили, что благодаря слаженным действиям пожарных удалось предотвратить распространение огня на все здания. Пожар в торговом центре был ликвидирован на площади 300 кв. м. Его причина устанавливается.