При тушении пожара в ТЦ в Жанаозене пострадал спасатель

По информации Lada.kz, мужчину госпитализировали и сейчас он находится в отделении интенсивной терапии.
«В настоящее время пострадавший сотрудник 3-й региональной пожарной части находится под наблюдением врачей. Скоро его доставят в Мангистаускую областную больницу в Актау», — рассказали в пресс-службе ДЧС Мангистауской области.
Ранее в ДЧС региона отметили, что благодаря слаженным действиям пожарных удалось предотвратить распространение огня на все здания. Пожар в торговом центре был ликвидирован на площади 300 кв. м. Его причина устанавливается.