Водолазы собрали 100 мешков мазута за сутки в Джемете и Витязево

По информации спасателей, 20 спусков под воду было проведено в поселке Джемете, еще 28 — у пирса в Витязево. Уборка ведется ежедневно, если позволяют погодные условия.



С начала очистки акватории в Анапе и Темрюкском районе водолазы обследовали почти 3 тысячи квадратных метров морского дна и собрали более 3,2 тысячи мешков с нефтесодержащими отходами. Всего было выполнено 1 713 спусков.



Специалисты продолжают работы, чтобы минимизировать последствия загрязнения и очистить пляжные зоны от нефтепродуктов.