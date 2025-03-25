По информации спасателей, 20 спусков под воду было проведено в поселке Джемете, еще 28 — у пирса в Витязево. Уборка ведется ежедневно, если позволяют погодные условия.
С начала очистки акватории в Анапе и Темрюкском районе водолазы обследовали почти 3 тысячи квадратных метров морского дна и собрали более 3,2 тысячи мешков с нефтесодержащими отходами. Всего было выполнено 1 713 спусков.
Специалисты продолжают работы, чтобы минимизировать последствия загрязнения и очистить пляжные зоны от нефтепродуктов.
Водолазы собрали 100 мешков мазута за сутки в Джемете и Витязево
Спасатели МЧС продолжают работы по очистке морского дна от нефтепродуктов в районе Анапы. За сутки водолазы совершили 48 погружений и наполнили мазутом 100 мешков. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
По информации спасателей, 20 спусков под воду было проведено в поселке Джемете, еще 28 — у пирса в Витязево. Уборка ведется ежедневно, если позволяют погодные условия.