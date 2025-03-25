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Жители Ростова сообщили об эвакуации в районе ТЦ «Горизонт»

Очевидцы сообщили об эвакуации из магазина в Ростове-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 25 марта, в Ростове-на-Дону прохожие заметили людей около ТЦ «Горизонт». Оказалось, что были эвакуированы посетители одного из магазинов. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

По словам людей, на месте видели кинологов и сотрудников экстренных служб. При этом сам ТЦ работал в штатном режиме. Некоторые предположили, что проводились учебные мероприятия.

В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области подтвердили версию ростовчан. По данным полиции, проводились межведомственные учения. Напомним, вчера в Ростове-на-Дону эвакуировали посетителей ТЦ «Парк».