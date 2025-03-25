Как на востоке Казахстана предотвращают паводки

Об этом 25 марта 2025 года говорится в информации, опубликованной в Telegram-канале МЧС.
«В районе Алтай… военнослужащие в/ч 68303 МЧС РК очищают от снега труднодоступные участки и расчищают водопропускные сооружения и арыки, чтобы талая вода могла беспрепятственно уходить».
По данным ведомства, для предотвращения чрезвычайных ситуаций в населенных пунктах: городе Алтае, поселке Зубовске и селе Тургусуне — прочищены от снега 3035 м арычных систем, 40 м мостов, 14 водопропускных сооружений. Также военнослужащими заполнено инертным материалом более 200 штук мешкотары.
«В целом работа по защите населения и территории района от паводка продолжается», — заключили в пресс-службе МЧС РК.