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Как на востоке Казахстана предотвращают паводки

Военнослужащие Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана помогают предотвратить паводок в Восточно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Источник: МЧС РК

Об этом 25 марта 2025 года говорится в информации, опубликованной в Telegram-канале МЧС.

«В районе Алтай… военнослужащие в/ч 68303 МЧС РК очищают от снега труднодоступные участки и расчищают водопропускные сооружения и арыки, чтобы талая вода могла беспрепятственно уходить».

По данным ведомства, для предотвращения чрезвычайных ситуаций в населенных пунктах: городе Алтае, поселке Зубовске и селе Тургусуне — прочищены от снега 3035 м арычных систем, 40 м мостов, 14 водопропускных сооружений. Также военнослужащими заполнено инертным материалом более 200 штук мешкотары.

«В целом работа по защите населения и территории района от паводка продолжается», — заключили в пресс-службе МЧС РК.