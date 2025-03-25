Как на востоке Казахстана предотвращают паводки

По данным ведомства, для предотвращения чрезвычайных ситуаций в населенных пунктах: городе Алтае, поселке Зубовске и селе Тургусуне — прочищены от снега 3035 м арычных систем, 40 м мостов, 14 водопропускных сооружений. Также военнослужащими заполнено инертным материалом более 200 штук мешкотары.