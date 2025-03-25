В Крымском районе задержали 17 иностранцев из Кубы

Правоохранители составили в отношении иностранцев протоколы об административных правонарушениях по ч. 1.1 и ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение приезжим режима пребывания на территории РФ). Один из задержанных дополнительно привлечен к ответственности за уклонение от депортации.