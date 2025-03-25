Смертельное ДТП в Калининграде: завершено расследование

Эксперты выявили у водителя серьезное заболевание сосудов головного мозга. По заключению специалистов, в момент аварии мужчина находился в состоянии, при котором не мог контролировать свои действия. Учитывая, что водитель представляет опасность для окружающих и самого себя, было принято решение о необходимости применения к нему принудительных мер медицинского характера.