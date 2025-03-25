Смертельное ДТП в Калининграде: завершено расследование

В аварии погибла 7-летняя девочка, а её дедушка получил серьезные травмы.
По данным следствия, происшествие случилось в ноябре 2023 года, когда водитель автомобиля BMW совершил наезд на остановку общественного транспорта, где находились люди. После тщательного расследования обстоятельств дела была проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.
Эксперты выявили у водителя серьезное заболевание сосудов головного мозга. По заключению специалистов, в момент аварии мужчина находился в состоянии, при котором не мог контролировать свои действия. Учитывая, что водитель представляет опасность для окружающих и самого себя, было принято решение о необходимости применения к нему принудительных мер медицинского характера.
Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Материалы дела направлены в суд для решения вопроса о применении к виновнику принудительных мер медицинского характера.