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Смертельное ДТП в Калининграде: завершено расследование

В Калининграде завершено расследование трагического дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на улице Киевской.

Источник: Kaliningradnews

В аварии погибла 7-летняя девочка, а её дедушка получил серьезные травмы.

По данным следствия, происшествие случилось в ноябре 2023 года, когда водитель автомобиля BMW совершил наезд на остановку общественного транспорта, где находились люди. После тщательного расследования обстоятельств дела была проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.

Эксперты выявили у водителя серьезное заболевание сосудов головного мозга. По заключению специалистов, в момент аварии мужчина находился в состоянии, при котором не мог контролировать свои действия. Учитывая, что водитель представляет опасность для окружающих и самого себя, было принято решение о необходимости применения к нему принудительных мер медицинского характера.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Материалы дела направлены в суд для решения вопроса о применении к виновнику принудительных мер медицинского характера.