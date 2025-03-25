В Башкирии женщина пыталась убить 3-месячную дочь подушкой.

37-летняя женщина предстанет перед судом за покушение на убийство своей малолетней дочери. Прокуратура Уфимского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы. По данным пресс-службы надзорного ведомства, с октября 2024 года по январь 2025 года горе-мать постоянно пила алкоголь, забыв о своих обязанностях родителя. Она толком не занималась воспитанием своей 3-месячной дочери, вела аморальный образ жизни, устраивала скандалы, угрожала выкинуть ее из окна пятого этажа.