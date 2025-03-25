Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии женщина пыталась убить 3-месячную дочь подушкой

В Башкирии женщина пыталась убить 3-месячную дочь подушкой.

Источник: Башинформ

37-летняя женщина предстанет перед судом за покушение на убийство своей малолетней дочери. Прокуратура Уфимского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы. По данным пресс-службы надзорного ведомства, с октября 2024 года по январь 2025 года горе-мать постоянно пила алкоголь, забыв о своих обязанностях родителя. Она толком не занималась воспитанием своей 3-месячной дочери, вела аморальный образ жизни, устраивала скандалы, угрожала выкинуть ее из окна пятого этажа.

В январе этого года, находясь в квартире с девочкой, обвиняемая взяла подушку и накрыла лицо малолетней, перекрыв ей доступ кислорода. В этот момент в квартиру вернулась бабушка малышки, которая оказала первую медпомощь внучке, находившейся без сознания.

Обвиняемая не признала вину. В отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело будет направлено в Уфимский районный суд для рассмотрения по существу.