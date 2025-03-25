Аферу с земельными участками на 14 млн рублей разоблачили в Дзержинске

По данным следствия, с июня по июль 2023 года он организовал незаконную покупку участка в поселке Пыра, что нанесло ущерб бюджету в размере 742 660 рублей. Кроме того, было установлено, что в период с ноября 2021 года по апрель 2024 года он действовал совместно с пятью сообщниками. Злоумышленники устанавливали на арендованных участках в поселке Петряевка временные сооружения, выдавая их за капитальные объекты недвижимости. Это позволяло им выкупать землю по заниженной стоимости. Впоследствии они подавали в регистрирующий орган ложные сведения о якобы возведенных строениях, в результате чего муниципалитет понес ущерб в размере 14 125 929 рублей.