Аферу с земельными участками на 14 млн рублей разоблачили в Дзержинске

В результате махинаций бюджету города был причинен ущерб на сумму более 14 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Главным фигурантом дела стал 45-летний мужчина, ранее не имевший судимости.
По данным следствия, с июня по июль 2023 года он организовал незаконную покупку участка в поселке Пыра, что нанесло ущерб бюджету в размере 742 660 рублей. Кроме того, было установлено, что в период с ноября 2021 года по апрель 2024 года он действовал совместно с пятью сообщниками. Злоумышленники устанавливали на арендованных участках в поселке Петряевка временные сооружения, выдавая их за капитальные объекты недвижимости. Это позволяло им выкупать землю по заниженной стоимости. Впоследствии они подавали в регистрирующий орган ложные сведения о якобы возведенных строениях, в результате чего муниципалитет понес ущерб в размере 14 125 929 рублей.
По данным фактам было возбуждено несколько уголовных дел по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Позднее их объединили в одно производство. Фигуранты находятся под подпиской о невыезде. Они не признали вину, однако на их имущество наложен арест: под ограничения попали пять земельных участков и квартира на сумму более 12,5 млн рублей.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. По российскому законодательству максимальное наказание за подобное преступление составляет до 10 лет лишения свободы.