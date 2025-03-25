ГПК сказал о задержании двоих белорусов с БПЛА и метеозондом на границе

В момент осмотра его жилища удалось найти БПЛА мультироторного типа кустарного производства. Его изъяли и доставили в Лидский пограничный отряд. В отношении белоруса начали административный процесс за нарушение пограничного режима. Ему грозит штраф в размере до 50 базовых величин, или до 2100 рублей (по состоянию на 25 марта 2025 года).