ГПК сказал о задержании двоих белорусов с БПЛА и метеозондом на границе. Подробности сообщили в пресс-службе Государственного пограничного комитета.
Уточняется, что два случая обнаружения беспилотных летательных аппаратов случились на приграничной территории в Гродненской области. Так, в первом случае, лидские пограничники 21 марта в населенном пункте Радунь Вороновского района в момент отработки оперативной информации при силовой поддержке ОМОН задержали белоруса.
В момент осмотра его жилища удалось найти БПЛА мультироторного типа кустарного производства. Его изъяли и доставили в Лидский пограничный отряд. В отношении белоруса начали административный процесс за нарушение пограничного режима. Ему грозит штраф в размере до 50 базовых величин, или до 2100 рублей (по состоянию на 25 марта 2025 года).
В ведомстве отметили, что второй случай произошел 24 марта неподалеку от деревни Ятвезь в Гродненском районе вблизи деревни. Сотрудниками пограничной группы по оперативной информации был обнаружен белорус на автомобиле с прицепом.
«Он безуспешно попытался скрыться от пограничников», — уточнили в Пограничном комитете.
В ГПК добавили, что на месте случившегося нашли метеозонд, а также 29 баллонов с газом. Сказано, что фигурант находится в изоляторе временного содержания Гродненской погрангруппы. Говорится, что белоруса привлекут с ответственности за неповиновение законным требованиям сотрудников органов погранслужбы. Ему грозит штраф до 100 базовых величин (4200 рублей), или общественные работы, или административный арест.
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