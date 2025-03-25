«Это трагедия». Крестная рассказала о судьбе правнука убитого Тархова

Она поддерживает Екатерину после её признания в убийстве, передавая ей посылки. «Катя призналась, но я остаюсь рядом и помогаю ей», — отметила Елена. Ей разрешили одно свидание, которое прошло тяжело для обеих. «Следственный комитет разрешил встречу. Я не хотела ехать, но это было необходимо», — призналась она. Добавив, что Екатерина выразила раскаяние и тревогу за сына. «Она раскаивается и переживает за ребёнка. Мы плакали вместе», — передала Елена её слова.