«Это трагедия». Крестная рассказала о судьбе правнука убитого Тархова

Судьба сына обвиняемой в убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова оказалась в центре внимания после того, как его крёстная мать Елена выступила в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.
Мальчик оказался в очень сложной ситуации. Его мать, Екатерина Бельская, обвиняется в двойном убийстве собственных деда и бабушки — Виктора и Натальи Тарховых. Бабушка, Людмила Тархова, отбывает срок в колонии за вымогательство, а отец мальчика, предположительно, находится в Израиле.
«Он — гражданин России».
Елена рассказала, что стала крёстной мальчика и с первых месяцев его жизни активно участвовала в его воспитании. Она заявила, что после случившейся трагедии забрала мальчика к себе из глубокой любви и желания защитить его.
«Я — крёстная мама мальчика. Почему я забрала этого ребёнка? Потому что я его очень сильно люблю и участвую в его воспитании с четырёх месяцев», — подчеркнула Елена.
По её словам, она ездила в Израиль, где находилась Екатерина с сыном, когда та оказалась в трудном положении после ссоры с мужем.
«В своё время на семейном совете мы приняли решение, что я полечу в Израиль на помощь Кате. Когда муж её выгнал из дома, и она оказалась в гостинице», — рассказала она.
После неудачных попыток Екатерины помириться с мужем они вернулись в Россию. Елена отметила, что сын Екатерины Бельской — гражданин России, и сейчас он живёт в её семье, окружённый заботой. Она заверила, что, несмотря на обстоятельства, мальчик находится в атмосфере любви.
«Да, ребёнок в очень сложной ситуации. Но он сейчас живёт в любящей семье. Я его очень люблю. Мы с ним занимаемся. Ребёнок ходит в садик, мы готовимся к школе», — отметила она.
Мать задержали, а его отправили в ПДН.
Елена узнала о задержании Екатерины одной из первых в ночь происшествия. Екатерина попросила забрать мальчика, сообщив об обвинении в убийстве.
«Катя позвонила через адвоката в день задержания около 23:30 и попросила забрать ребёнка, так как её обвинили в убийстве деда и бабушки», — рассказала Елена.
Она не поверила сразу, но поехала в Следственный комитет, где выяснила, что Екатерина в СИЗО, а мальчика забрали в отдел по делам несовершеннолетних.
Раскаивается и переживает за сына.
Елена отметила свою близость к семье Тарховых, подчеркнув, что стала крёстной не случайно. «Я давний друг семьи. Знаю, что отношения Екатерины с бабушкой и дедушкой были прекрасными», — сказала она. Однако позже в семье возникли разногласия, причины которых она не стала раскрывать. «Что-то произошло, но я не хочу обсуждать семейные тайны», — пояснила крестная мальчика.
Она поддерживает Екатерину после её признания в убийстве, передавая ей посылки. «Катя призналась, но я остаюсь рядом и помогаю ей», — отметила Елена. Ей разрешили одно свидание, которое прошло тяжело для обеих. «Следственный комитет разрешил встречу. Я не хотела ехать, но это было необходимо», — призналась она. Добавив, что Екатерина выразила раскаяние и тревогу за сына. «Она раскаивается и переживает за ребёнка. Мы плакали вместе», — передала Елена её слова.
Пытались признать недееспособной.
Елена прокомментировала заявление Людмилы Тарховой о признании Екатерины недееспособной из-за алкоголизма, угроз и вымогательства. Она подтвердила, что знает об этом. «Людмила Викторовна любит внука и хотела, чтобы он жил с ней. Однако могу точно сказать, что Екатерина не употребляла алкоголь и наркотики», — заявила крестная мальчика. Она добавила, что до 20 лет у Екатерины были хорошие отношения с матерью, но причину последующих конфликтов объяснить не смогла.
Судьба мальчика остаётся под вопросом. Его семья разрушена: прадедушка и прабабушка убиты, мать в СИЗО, бабушка в тюрьме, а отец далеко. Но Елена, ставшая для мальчика опорой, уверяет, что делает всё возможное, чтобы окружить его заботой.