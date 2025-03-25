Нарушителей с уловом на 3 млн рублей поймали в Ростовской области

В Ростовской области пятерых мужчин задержали с незаконным уловом рыбы. Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по региону.
— В трех случаях нарушители поймали на береговой полосе Таганрогского залива. По предварительной оценке, ущерб водным биоресурсам составил свыше 3 млн рублей, — отмечают в ведомстве.
Известно, что у рыбаков изъяли два маломерных плавсредства, два автомобиля повышенной проходимости, шесть запрещенных сетей общей длиной в 300 метров и рыбу частиковых видов (леща, пиленгаса, судака, рыбца, тарань, сазана, карася). Сейчас в отношении подозреваемых проводятся проверки, после этого примут процессуальные решения.