В Костюковичском районе многодетная семья спаслась при пожаре

К счастью, хозяйка с четырьмя детьми возрастом от одного до семнадцати лет, уже успела выбраться на улицу. Огонь отрезал им путь к выходу и они были вынуждены эвакуироваться через окно. Пожар обнаружил девятилетний сын женщины, который сразу сообщил о нем своей матери.