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В Костюковичском районе многодетная семья спаслась при пожаре

25 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Костюковичском районе многодетная семья спаслась при пожаре. Об этом БЕЛТА рассказали в Могилевском областном управлении МЧС.

Источник: МЧС РБ

Вчера, 24 марта, в 13.00 в службу МЧС поступил тревожный звонок от жительницы деревни Боровка Костюковичского района. Женщина сообщила о пожаре, охватившем гараж на ее участке.

Прибывшие на место происшествия спасатели незамедлительно приступили к тушению огня. Пламя быстро распространилось не только на гараж, но и затронуло кровлю жилого дома.

К счастью, хозяйка с четырьмя детьми возрастом от одного до семнадцати лет, уже успела выбраться на улицу. Огонь отрезал им путь к выходу и они были вынуждены эвакуироваться через окно. Пожар обнаружил девятилетний сын женщины, который сразу сообщил о нем своей матери.

В результате пожара пострадали автомобиль хозяйки, кровля, стены и потолок жилого дома. Полностью уничтожены кровля гаража и деревянный сарай.

Пострадавших нет. Специалисты устанавливают причину произошедшего.