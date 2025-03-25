В Костюковичском районе многодетная семья спаслась при пожаре

Вчера, 24 марта, в 13.00 в службу МЧС поступил тревожный звонок от жительницы деревни Боровка Костюковичского района. Женщина сообщила о пожаре, охватившем гараж на ее участке.
Прибывшие на место происшествия спасатели незамедлительно приступили к тушению огня. Пламя быстро распространилось не только на гараж, но и затронуло кровлю жилого дома.
К счастью, хозяйка с четырьмя детьми возрастом от одного до семнадцати лет, уже успела выбраться на улицу. Огонь отрезал им путь к выходу и они были вынуждены эвакуироваться через окно. Пожар обнаружил девятилетний сын женщины, который сразу сообщил о нем своей матери.
В результате пожара пострадали автомобиль хозяйки, кровля, стены и потолок жилого дома. Полностью уничтожены кровля гаража и деревянный сарай.
Пострадавших нет. Специалисты устанавливают причину произошедшего.