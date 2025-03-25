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Грозилась выкинуть из окна: в Башкирии мать новорожденной девочки пыталась задушить ее подушкой

В Башкирии осудят мать, пытавшуюся убить трехмесячную дочь.

Источник: Комсомольская правда

В Уфимском районе перед судом предстанет 37-летняя женщина. Ее обвиняли в покушении на убийство малолетнего ребенка и жестокое с ним обращение.

Как рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры, с октября прошлого года до января 2025 года женщина часто выпивала и срывалась на своей новорожденной дочери. Трехмесячная малышка, нуждавшаяся в заботе и уходе, не получала этого от матери, женщина кричала на младенца и грозилась выкинуть ребенка с окна пятого этажа.

В начале года едва девочка не погибла. Женщина взяла подушку и стала ее душить. Спасла ребенка бабушка, которая успела вернуться домой. Она оказала ей первую помощь и вернула к жизни.

Обвиняемая не признает свою вину. В настоящее время она содержится под стражей. Уголовное дело передано в Уфимский районный суд для дальнейшего рассмотрения.

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