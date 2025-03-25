Грозилась выкинуть из окна: в Башкирии мать новорожденной девочки пыталась задушить ее подушкой

Как рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры, с октября прошлого года до января 2025 года женщина часто выпивала и срывалась на своей новорожденной дочери. Трехмесячная малышка, нуждавшаяся в заботе и уходе, не получала этого от матери, женщина кричала на младенца и грозилась выкинуть ребенка с окна пятого этажа.