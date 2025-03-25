В Перми осужден мужчина, пытавшийся заказать убийство бывшей супруги

Как сообщает СУ СКР по Пермскому краю и прокуратура региона, он осужден по ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление и организация убийства из корыстных побуждений по найму). Следствие и суд установили, что в августе прошлого года Рафаэль Илькаев решил завладеть долями в фермерском хозяйстве своей бывшей жены, после чего обратился к знакомому с предложением оказать содействие в убийстве женщины за деньги. Последний сообщил о преступных намерениях силовикам и добровольно принял участие в проведении оперативных мероприятий, направленных на пресечение преступления.