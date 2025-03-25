По делу экс-главы госкоммолодежи Башкирии допросили свидетелей.

Напомним, Гайдук обвиняется в превышении должностных полномочий при ремонте Дома молодёжи — «Йэшлек хаус». По данным Следкома Башкирии, в 2021 году она, нарушив конкурсные процедуры, а также нормы о защите объектов культурного наследия, самостоятельно договорилась с подрядной организацией на проведение ремонта дома Костерина и Черникова на улице Пушкина. Используя свое должностное положение, принудила руководство республиканского центра волонтерского движения и поддержки молодежных инициатив к работе с подысканной ей подрядной организацией, формальному проведению конкурсных процедур, заключению договора и оплаты выполненных работ избранному подрядчику без фактической их проверки на сумму более 5,2 млн рублей, выделенных из бюджета республики.