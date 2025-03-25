Дептранс Перми объяснил скопление трамваев и скорую помощь у ЦУМа

Речь идёт о происшествии, которое случилось в краевой столице днём 25 марта. Как рассказал perm.aif.ru пермяк Иван, несколько вагонов остановились на улице Ленина, а возле переднего была припаркована машина скорой помощи. Очевидец предположил, что в вагоне трамвая № 4 пострадал человек.