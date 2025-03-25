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Дептранс Перми объяснил скопление трамваев и скорую помощь у ЦУМа

Оказалось, что помощь потребовалась пассажиру.

Департамент транспорта Перми объяснил сайту perm.aif.ru скопление трамваев и автомобиль скорой помощи возле ЦУМа.

Речь идёт о происшествии, которое случилось в краевой столице днём 25 марта. Как рассказал perm.aif.ru пермяк Иван, несколько вагонов остановились на улице Ленина, а возле переднего была припаркована машина скорой помощи. Очевидец предположил, что в вагоне трамвая № 4 пострадал человек.

Позже эту информацию подтвердили perm.aif.ru в департаменте транспорта Перми. В ведомстве рассказали, что остановка трамваев произошла около 13:38 часов. Причиной стало падение пассажира.

«Согласно должностной инструкции, водитель остановил вагон и сообщил о случившемся в центральную диспетчерскую службу. На место была вызвана скорая помощь для оказания помощи пострадавшей», — рассказали perm.aif.ru в дептрансе города.

Движение транспорта на линии удалось восстановить спустя час — в 14:38. В ведомстве призвали пермяков быть внимательными и держаться за поручни во время пребывания в транспорте.