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В Ленобласти вторые сутки ищут провалившегося под лёд школьника

В Ленинградской области продолжаются поиски ребёнка, который провалился под лёд на реке Тосне в Никольском.

Источник: ГУ МЧС по Санкт-Петербургу

Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, в операции задействованы 52 человека и 28 единиц техники. С использованием спецоборудования обследовано 800 квадратных метров акватории, 500 метров береговой линии и русло реки.

К поисковым работам привлечены добровольцы из отрядов «Добротворец», «Лиза Алерт», ПСО Тосно и Шлиссельбурга, а также сотрудники пожарно-спасательного гарнизона Тосненского района.

Напомним, инцидент произошёл 23 марта, когда двое мальчиков провалились под лёд. По данным очевидцев, 13-летний подросток услышал крики шестилетнего ребёнка, который оказался в воде, и попытался его спасти, но сам упал в реку. Их унесло течением. Прохожий успел вытащить старшего мальчика, однако младшего унесло под лёд, и его поиски продолжаются.