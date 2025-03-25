В Ленобласти вторые сутки ищут провалившегося под лёд школьника

Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, в операции задействованы 52 человека и 28 единиц техники. С использованием спецоборудования обследовано 800 квадратных метров акватории, 500 метров береговой линии и русло реки.
К поисковым работам привлечены добровольцы из отрядов «Добротворец», «Лиза Алерт», ПСО Тосно и Шлиссельбурга, а также сотрудники пожарно-спасательного гарнизона Тосненского района.
Напомним, инцидент произошёл 23 марта, когда двое мальчиков провалились под лёд. По данным очевидцев, 13-летний подросток услышал крики шестилетнего ребёнка, который оказался в воде, и попытался его спасти, но сам упал в реку. Их унесло течением. Прохожий успел вытащить старшего мальчика, однако младшего унесло под лёд, и его поиски продолжаются.