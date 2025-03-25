В Ленобласти вторые сутки ищут провалившегося под лёд школьника

Напомним, инцидент произошёл 23 марта, когда двое мальчиков провалились под лёд. По данным очевидцев, 13-летний подросток услышал крики шестилетнего ребёнка, который оказался в воде, и попытался его спасти, но сам упал в реку. Их унесло течением. Прохожий успел вытащить старшего мальчика, однако младшего унесло под лёд, и его поиски продолжаются.