Умерла актриса Ольга Лысенко

«22 марта 2025 года на 84-м году ушла из жизни замечательная актриса театра и кино Ольга Георгиевна Лысенко», — говорится в сообщении.
Прощание с актрисой состоится 26 марта в 14.30 в ЦКБ (ул. Маршала Тимошенко, 25), отметили в союзе.
Лысенко родилась 10 мая 1941 года в Киеве в семье кинорежиссера Георгия (Юрия) Лысенко. Дебютировала в кино еще школьницей, сыграв роль Аленки в фильме «Волшебная ночь». В 1965 году окончила ВГИК, а с 1966 была актрисой Театра-студии киноактера.
В творческой биографии Лысенко около 40 фильмов. Среди них главные роли в таких фильмах, как «Я купил папу», «Проверено — мин нет», «Сыновья уходят в бой», «Узники Бомона», «Полесская хроника», «Сага древних булгар. Лествица Владимира Красное Солнышко» и многие другие.