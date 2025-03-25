Умерла актриса Ольга Лысенко

Лысенко родилась 10 мая 1941 года в Киеве в семье кинорежиссера Георгия (Юрия) Лысенко. Дебютировала в кино еще школьницей, сыграв роль Аленки в фильме «Волшебная ночь». В 1965 году окончила ВГИК, а с 1966 была актрисой Театра-студии киноактера.