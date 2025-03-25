Трое мужчин избили пенсионера из-за неправильной парковки в Златоусте

Всё произошло на лестничной площадке дома в квартале имени Матросова. По словам автора поста, пожилой южноуралец неправильно припарковался. Мужчина — диабетик и спешил сделать себе инъекцию инсулина, так как у него уже темнело в глазах. Когда он после этого выходил из квартиры, чтобы переставить авто, к нему подошли трое мужчин выяснять отношения.