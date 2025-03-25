Трое мужчин избили пенсионера из-за неправильной парковки в Златоусте

В Златоусте компания из троих мужчин напала в подъезде на 68-летнего пенсионера. Пожилого южноуральца избили и распылили ему в лицо перцовый баллончик. Информация об этом появилась в паблике «ЧП / ДТП Златоуст».
Всё произошло на лестничной площадке дома в квартале имени Матросова. По словам автора поста, пожилой южноуралец неправильно припарковался. Мужчина — диабетик и спешил сделать себе инъекцию инсулина, так как у него уже темнело в глазах. Когда он после этого выходил из квартиры, чтобы переставить авто, к нему подошли трое мужчин выяснять отношения.
На пенсионера набросились с кулаками, а один из парней брызнул ему в лицо из баллончика. На кадрах прикреплённого к посту ролика видно, что пострадавший закрыл лицо руками и сполз на землю.
Какое-то время он пытался нащупать на полу упавшие ключи от квартиры, а затем долго не мог попасть ими в замочную скважину. Нападавшие, что-то выкрикивая, собрались уходить, но затем даже вернулись и помогли своей жертве открыть дверь и войти внутрь.
Автор поста рассказал, что в результате случившегося пенсионер получил ожоги роговицы обоих глаз.