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Крупнейшие за 10 лет протесты в Турции. Фотогалерея

За неделю массовых протестов в Турции задержаны более тысячи человек. Они выступали против ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу. На прошлой неделе его арестовали, обвинив в коррупции и сотрудничестве с террористами. Вспыхнувшие демонстрации стали крупнейшими в Турции за последние десять лет.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
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В ночь с 24 на 25 марта в Стамбуле протестующие попытались перекрыть движение через ключевую транспортную артерию города — Галатский мост.

Источник: AP 2024

Основной митинг против действий властей прошел на площади Сарачхане. За нападки в адрес президента Турции полиция арестовала около 50 человек.

Источник: AP 2024

Вопреки ранее введенному запрету на демонстрации, протесты охватили почти всю страну. К ним присоединились: Стамбул, Анкара, Измир, Адан, Анталья, Чанаккал, Эскишехир, Конья и Эдирна.

Источник: AP 2024

Мэр Анкары призвал провести досрочные президентские выборы на фоне ареста Имамоглу. По его словам, это должно стать «примером для Турции».

Источник: AP 2024

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что протесты в Стамбуле стали «волной насилия». 24 марта в своем обращении к нации он призвал оппозицию прекратить нарушать покой и «играть на нервах» народа.

Источник: AP 2024

Арест Экрема Имамоглу произошел за несколько дней до праймериз РНП, которая все-таки выдвинула стамбульского мэра своим кандидатом на президентские выборы 2028 года. 23 марта за него отдали свои голоса около 15 млн человек.

Источник: AP 2024

После ареста Экрем Имамоглу призвал горожан выйти на массовые акции протеста, отметив, что важно сейчас бороться за свою свободу. Студенты, а также другие жители Стамбула вышли на протесты в поддержку мэра.

Источник: AP 2024

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу был задержан 19 марта. Его и еще более 100 человек обвиняют во взяточничестве и связях с запрещенной Рабочей партией Курдистана.

Источник: AP 2024