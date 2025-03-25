Крупнейшие за 10 лет протесты в Турции. Фотогалерея

В ночь с 24 на 25 марта в Стамбуле протестующие попытались перекрыть движение через ключевую транспортную артерию города — Галатский мост.
Основной митинг против действий властей прошел на площади Сарачхане. За нападки в адрес президента Турции полиция арестовала около 50 человек.
Вопреки ранее введенному запрету на демонстрации, протесты охватили почти всю страну. К ним присоединились: Стамбул, Анкара, Измир, Адан, Анталья, Чанаккал, Эскишехир, Конья и Эдирна.
Мэр Анкары призвал провести досрочные президентские выборы на фоне ареста Имамоглу. По его словам, это должно стать «примером для Турции».
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что протесты в Стамбуле стали «волной насилия». 24 марта в своем обращении к нации он призвал оппозицию прекратить нарушать покой и «играть на нервах» народа.
Арест Экрема Имамоглу произошел за несколько дней до праймериз РНП, которая все-таки выдвинула стамбульского мэра своим кандидатом на президентские выборы 2028 года. 23 марта за него отдали свои голоса около 15 млн человек.
После ареста Экрем Имамоглу призвал горожан выйти на массовые акции протеста, отметив, что важно сейчас бороться за свою свободу. Студенты, а также другие жители Стамбула вышли на протесты в поддержку мэра.
Мэр Стамбула Экрем Имамоглу был задержан 19 марта. Его и еще более 100 человек обвиняют во взяточничестве и связях с запрещенной Рабочей партией Курдистана.