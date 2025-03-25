Крупнейшие за 10 лет протесты в Турции. Фотогалерея

За неделю массовых протестов в Турции задержаны более тысячи человек. Они выступали против ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу. На прошлой неделе его арестовали, обвинив в коррупции и сотрудничестве с террористами. Вспыхнувшие демонстрации стали крупнейшими в Турции за последние десять лет.