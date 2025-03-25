В Самарканде группа подростков устроила беспредел: они били прохожих и вели себя непристойно

Как сообщили в УВД Самаркандской области, инцидент произошёл 22 марта около часа ночи на территории Самаркандского туристического центра. Группа из десяти человек грубо нарушила общественный порядок, конфликтуя с незнакомыми им людьми. Семеро из них оказались несовершеннолетними.
Все участники произошедшего были установлены.
«Около одиннадцати вечера мы пошли с друзьями в Samarkand City. Там начали приставать к прохожим — били, пинали, оскорбляли. Я сожалею о своём поступке. Прошу прощения у всех жителей Узбекистана, у родителей пострадавших. Больше такого не повторится. Это была глупость по молодости», — признался один из участников.
«Я просто гулял с друзьями. Потом они начали провоцировать прохожих. Я снял это на видео, а потом друзья попросили скинуть им. Я отправил, они разослали дальше и выложили в сеть. Я не знал, что всё так обернётся. Простите меня», — сказал другой.
После случившегося правоохранители провели профилактическую беседу с самими нарушителями, их родителями, а также с представителями учебных заведений, где подростки обучаются.
По итогам рассмотрения дела в суде по уголовным делам Самаркандского района трое совершеннолетних участников были приговорены к 15 суткам административного ареста, а родители семерых несовершеннолетних — оштрафованы согласно статье 47 Кодекса об административной ответственности.