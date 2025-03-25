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В Самарканде группа подростков устроила беспредел: они били прохожих и вели себя непристойно

Vaib.uz (Узбекистан. 25 марта). В Самарканде группа подростков устроила настоящий беспредел — они ходили по улицам города, приставали к прохожим, били, пинали, ругались матом и вели себя крайне непристойно. Видео с этими «развлечениями» быстро распространилось в социальных сетях и вызвало волну возмущения среди пользователей.

Как сообщили в УВД Самаркандской области, инцидент произошёл 22 марта около часа ночи на территории Самаркандского туристического центра. Группа из десяти человек грубо нарушила общественный порядок, конфликтуя с незнакомыми им людьми. Семеро из них оказались несовершеннолетними.

Все участники произошедшего были установлены.

«Около одиннадцати вечера мы пошли с друзьями в Samarkand City. Там начали приставать к прохожим — били, пинали, оскорбляли. Я сожалею о своём поступке. Прошу прощения у всех жителей Узбекистана, у родителей пострадавших. Больше такого не повторится. Это была глупость по молодости», — признался один из участников.

«Я просто гулял с друзьями. Потом они начали провоцировать прохожих. Я снял это на видео, а потом друзья попросили скинуть им. Я отправил, они разослали дальше и выложили в сеть. Я не знал, что всё так обернётся. Простите меня», — сказал другой.

После случившегося правоохранители провели профилактическую беседу с самими нарушителями, их родителями, а также с представителями учебных заведений, где подростки обучаются.

По итогам рассмотрения дела в суде по уголовным делам Самаркандского района трое совершеннолетних участников были приговорены к 15 суткам административного ареста, а родители семерых несовершеннолетних — оштрафованы согласно статье 47 Кодекса об административной ответственности.