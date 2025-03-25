В Самарканде группа подростков устроила беспредел: они били прохожих и вели себя непристойно

«Я просто гулял с друзьями. Потом они начали провоцировать прохожих. Я снял это на видео, а потом друзья попросили скинуть им. Я отправил, они разослали дальше и выложили в сеть. Я не знал, что всё так обернётся. Простите меня», — сказал другой.