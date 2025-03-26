В Воронеже чиновник мэрии отказался от взятки в полмиллиона рублей

— В ходе судебного разбирательства ООО, которое представлял директор, за административное правонарушение оштрафовали на 500 тысяч рублей. По окончании расследования деньги передали в службу судебных приставов. Сотрудник ведомства составила акт о получении этой суммы и направила их в доход государства, — рассказали в пресс-службе регионального УФССП.