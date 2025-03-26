В Воронеже чиновник мэрии отказался от взятки в полмиллиона рублей

В Воронеже чиновник мэрии отказался от взятки в 500 тысяч рублей. Ее попытался передать руководитель компании по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств. Об этом сообщили в региональном управлении службу судебных приставов.
По данным следствия, деньги директор коммерческой организации предложил за содействие в заключении контрактов на покупку автобусов для пассажирских перевозок на городских маршрутах. Его задержали на месте преступления сотрудники правоохранительных органов.
— В ходе судебного разбирательства ООО, которое представлял директор, за административное правонарушение оштрафовали на 500 тысяч рублей. По окончании расследования деньги передали в службу судебных приставов. Сотрудник ведомства составила акт о получении этой суммы и направила их в доход государства, — рассказали в пресс-службе регионального УФССП.
Напомним, недавно состоялся суд над подполковником полиции, который, напротив, соблазнился взяткой в 100 тысяч рублей. В итоге он лишился должности и звания, и ближайшие три года проведет в колонии.