Госавтоинспекция выясняет причины ДТП в Новосибирске, в котором погиб ребенок

Смертельное ДТП произошло днем 25 марта в Новосибирске. Напомним, что все случилось на пешеходном переходе на улице Одоевского. Водитель ГАЗели сбил семилетнего мальчика. Причем все произошло на глазах его матери. К сожалению, ребенок умер от полученных травм. Сейчас обстоятельства ДТП выясняет Госавтоинспекция Новосибирской области.
— По предварительным данным, водитель мужчина 1989 года рождения, управляя автомобилем ГАЗель, двигался по улице Одоевского со стороны Твардовского в направлении Вересаева и у дома 12а по улице Одоевского наехал на пешехода в зоне регулируемого пешеходного перехода, — уточнили в ведомстве.
Добавим, что доследственную проверку по факту случившегося начали в региональном СУ СК России. По ее результатам будет принято процессуальное решение.