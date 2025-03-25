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Госавтоинспекция выясняет причины ДТП в Новосибирске, в котором погиб ребенок

Водитель наехал на семилетнего мальчика на пешеходном переходе.

Источник: Госавтоинспекция Новосибирской области

Смертельное ДТП произошло днем 25 марта в Новосибирске. Напомним, что все случилось на пешеходном переходе на улице Одоевского. Водитель ГАЗели сбил семилетнего мальчика. Причем все произошло на глазах его матери. К сожалению, ребенок умер от полученных травм. Сейчас обстоятельства ДТП выясняет Госавтоинспекция Новосибирской области.

— По предварительным данным, водитель мужчина 1989 года рождения, управляя автомобилем ГАЗель, двигался по улице Одоевского со стороны Твардовского в направлении Вересаева и у дома 12а по улице Одоевского наехал на пешехода в зоне регулируемого пешеходного перехода, — уточнили в ведомстве.

Добавим, что доследственную проверку по факту случившегося начали в региональном СУ СК России. По ее результатам будет принято процессуальное решение.