Госавтоинспекция выясняет причины ДТП в Новосибирске, в котором погиб ребенок

Смертельное ДТП произошло днем 25 марта в Новосибирске. Напомним, что все случилось на пешеходном переходе на улице Одоевского. Водитель ГАЗели сбил семилетнего мальчика. Причем все произошло на глазах его матери. К сожалению, ребенок умер от полученных травм. Сейчас обстоятельства ДТП выясняет Госавтоинспекция Новосибирской области.