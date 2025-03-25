В Башкирии обвиняемого в гибели мужчины 17-летнего подростка отправили под арест

По версии следствия, ночью 22 марта в Салавате около ночного клуба «Шаровая молния» произошел конфликт между подростком и местным жителем. Словесная перепалка переросла в потасовку, в ходе которой юноша ударил оппонента кулаком в лицо, отчего тот упал головой об асфальт. Мужчину доставили в больницу, но из-за тяжелой травмы он умер, не приходя в сознание.