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В Башкирии обвиняемого в гибели мужчины 17-летнего подростка отправили под арест

17-летнему жителю Башкирии избрали меру пресечения за смертельную драку.

Источник: Комсомольская правда

В Салавате заключили под стражу 17-летнего подростка. Юношу обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Жертвой подростка стал 38-летний мужчина.

По версии следствия, ночью 22 марта в Салавате около ночного клуба «Шаровая молния» произошел конфликт между подростком и местным жителем. Словесная перепалка переросла в потасовку, в ходе которой юноша ударил оппонента кулаком в лицо, отчего тот упал головой об асфальт. Мужчину доставили в больницу, но из-за тяжелой травмы он умер, не приходя в сознание.

Как уточнили в объединенной пресс-службе судов Башкирии, несовершеннолетнему жителю города Салавата избрали меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц 28 суток, то есть до 23 мая 2025 года.

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